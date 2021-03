DGAP-News The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über EUR 25 Mio. Finanzierung ab und meldet weiteres Rekordwachstum Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 09.03.2021, 08:20 | 120 | 0 | 0 09.03.2021, 08:20 | DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Anleihe/Monatszahlen

The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über EUR 25 Mio. Finanzierung ab und meldet weiteres Rekordwachstum



09.03.2021 / 08:20

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



The NAGA Group AG schließt Rahmenvertrag über EUR 25 Mio. Finanzierung ab und meldet weiteres Rekordwachstum - Größte Finanzierungsmaßnahme der Unternehmensgeschichte durch den US Fonds Yorkville Advisors - Erstmals über 1 Millionen Transaktionen und über EUR 20 Mrd. Handelsvolumen in einem Monat - Rekordanzahl von 37.000 Neuanmeldungen Hamburg, 09.03.2021 - Die The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für den Finanzmarkthandel NAGA.com, berichtet über die bisher größte Finanzierungsvereinbarung der Unternehmensgeschichte sowie weiteres Rekordwachstum im Februar 2021. NAGA hat mit dem US-Fonds Yorkville Advisors eine Rahmenvereinbarung über eine Wachstumsfinanzierung in Höhe von bis zu EUR 25 Mio. unterzeichnet. "Wir freuen uns über den Deal mit Yorkville und stellen die Weichen für eine noch schnellere Skalierung von NAGA. Die Finanzierung gibt uns den Anschub und die Flexibilität, um das Unternehmen auf die nächste Ebene bringen zu können. NAGA ist ein Wachstums-Case in einem sehr großen und schnell wachsenden Markt. Dieses Jahrzehnt wird definitiv der Durchbruch für FinTechs sein", kommentiert Benjamin Bilski, CEO von NAGA, den Vertragsschluss. Darüber hinaus berichtet das Unternehmen über vorläufige Ergebnisse für Februar, die die Rekordzahlen vom Januar 2021 erneut deutlich übertroffen haben. Im Februar erzielte NAGA mit 37.000 Neuanmeldungen ein Rekordwachstum und übertraf erstmals innerhalb eines Monats den Meilenstein von 1 Million Echtgeldtransaktionen bei einem Handelsvolumen von über EUR 20 Mrd. NAGA's Flaggschiff-Feature "Copy Trading", wächst besonders stark und beweist das Alleinstellungsmerkmal von NAGA. Im Februar wurden mehr als 560.000 kopierte Trades ausgeführt, was einem starken Anstieg von 75% gegenüber den 316.000 im Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen Wertpapier

The Naga Group Aktie





0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer