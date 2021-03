Technical Trading: Die besten Handelstage des Monats nutzen...

Ein System-Trade steht bei mir auf der Agenda. Die Strategie handelt immer zur Monatsmitte Long im US-Aktienmarkt gemäß dem "Handelstage des Monats-Prinzip". Was genau dahinter steckt, und mit welchem Produkt ich den Trade mache, zeige ich in diesem Video: Zum VideoBULLISH | Was sieht gut aus [weiter]