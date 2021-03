Anlegertipp: Ein Ende des Lockdowns ist in Sicht. Bereiten Sie ihr Depot nun ideal auf diesen Moment vor! Wir haben für Sie die besten Aktien für den Sommer aufgespürt. Einfach hier klicken .

Der aktuelle Kursverlauf von NanoRepro, dem Hersteller von Schnelldiagnostika, ist eine Ansage an die gesamte Konkurrenz! Wenn eine Aktie von der Corona-Pandemie profitieren konnte, dann diese. Denn durch den Verkauf von Corona-Schnelltests wird das Unternehmen aus Marburg an der Lahn seinen Umsatz innerhalb eines Jahres vervielfachen und für große Kursgewinne sorgen!

Diese Aktie gehört auf jeden Fall zu den spannendsten Aktien, die das Jahr 2021 zu bieten hat und das Potenzial ist weiter riesig. Nachdem man bereits riesige Aufträge an Land ziehen konnte, konnte auch der Kurs enorm gesteigert werden. Der Aktienwert lag in den ersten beiden Monaten dieses Jahres noch bei knapp unter 4 Euro. Mit den ersten Schnelltests stieg dieser zwischenzeitlich auf bis zu 23 Euro an!

Danach war klar, dass es einige Gewinnmitnahmen geben würde. Der Kurs hat sich deshalb nun bei knapp 16 Euro eingependelt, schaut aber weiter stark nach oben! Man wird sich noch umschauen, wenn das Marburger Unternehmen weitere Aufträge an Land zieht! Derzeit kann die Aktie mit einem Plus von 8 Prozent und 1,2 Euro bestechen und verbessert seinen Kurs somit auf 16,10 Euro!

