Swiss Life (SHLN): trotz Ärger mit US-Justiz Dividendenerhöhung um 5%.

Rückblick: Die Aktie des Versicherungskonzerns aus Zürich konnte den Kurswert in sechs Monaten um rund 19 Prozent steigern. Den aktuellen Rücksetzer zum 20er-EMA sehen wir als gute Möglichkeit für ein Long Setup.

Chart vom 16.03.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 451.7 CHF

Meine Expertenmeinung zu SHLN

Meinung: Das Unternehmen hatte wegen Meinungsverschiedenheiten mit dem US-Justizministerium zu Steuerpraktiken Rückbildungen in Höhe von 70 Mio. CHF gebildet. Diese belasten zwar die Erträge, sind aber unter dem Strich verkraftbar. Angesichts einer soliden Kapitaldecke ist Swiss Life sogar in der Lage die Dividende für 2020 um 5% Prozent gegenüber dem Vorjahr zu erhöhen.

Mögliches Setup: Die am Dienstag abgegebenen Signale von der US-Zentralbank lassen erwarten, dass sich auch die europäischen Märkte zunächst weiter positiv entwickeln. Wünschenswert wäre eine weitere Seitwärtsbewegung mit Zuspitzung der Keilformation bei der Swiss-Life-Aktie, so dass wir das CRV noch etwas optimieren können. Infos zu den exakten Eckdaten des Long Setups gibt es im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at. Den Jahresbericht 2020 gibt es am 24. März, so dass unser Trade eher kurzfristig konzipiert ist.

Aussicht: BULLSICH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in SHLN.

Veröffentlichungsdatum: 17.03.2021

