Pyrum Innovations AG wird Partner am "Zukunftscampus Wasserstoff" (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Dillingen/Saar (ots) -- Saarland eine von 13 Modellregionen der Initiative "HyLand -Wasserstoffregionen in Deutschland" des Bundesministeriums für Verkehr unddigitale Infrastruktur- Pyrum forscht derzeit an der Extraktion von Wasserstoff aus dem mittels derpatentierten Pyrolyse-Technologie aus Altreifen gewonnenen Gases- Ziel: Saarland soll durch den Einsatz von Wasserstofftechnologien zu einem derfortschrittlichsten Industriestandorte Deutschlands werdenDie Pyrum Innovations AG, die als Pionierunternehmen mit ihrer weltweitpatentierten, einzigartigen Pyrolyse-Technologie Altreifen zu 100 % nachhaltigrecycelt, wird Partner am "Zukunftscampus Wasserstoff" des LandkreisesSaarlouis. Der "Zukunftscampus Wasserstoff" soll unter enger Einbindung derregionalen Industrie Ausbildung, Forschung, Lehre und Produktion rund uminnovative Wasserstofftechnologien an einem Standort bündeln und so langfristigdie Wettbewerbsfähigkeit des Saarlandes stärken. Die Pyrum Innovations AG decktdabei als Partnerunternehmen des Zukunftscampus zwei der drei zukünftigenSchwerpunkte ab: Mobilität der Zukunft sowie Kreislaufwirtschaft. Durch dasnachhaltige Recycling von Altreifen und die Gewinnung neuer Rohstoffe wie Öl,Gas und Wasserstoff führt Pyrum industrielle Abfälle erneut demProduktionskreislauf zu. Zudem ist geplant, dass Pyrum zukünftig dieKreisverkehrsbetriebe Saarlouis GmbH (KVS GmbH) mit dem gewonnenen Wasserstoffbeliefert. Die KVS GmbH, das Verkehrsunternehmen im ÖffentlichenPersonennahverkehr des Landkreises Saarlouis, plant, die Busflotte zukünftig aufden Antrieb mit Wasserstoff umzustellen.Pascal Klein, CEO der Pyrum Innovations AG: "Wir freuen uns sehr, unserenBeitrag zu leisten, um unsere Heimatregion durch neue Technologien zukunftsfähigzu machen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Wir führen aktuellvielversprechende Tests durch, um aus dem Gas, das wir mit Hilfe unsererPyrolyse-Technologie durch das Recycling von Altreifen gewinnen, Wasserstoff zuextrahieren. Auf diesem Wege schaffen wir es, Wasserstoff ohne den Einsatz vonzusätzlicher Energie und ohne CO2-Emissionen aus Abfällen zu produzieren. Damitkönnten wir neben unserem Pyrolyse-Öl, das Abnehmer wie BASF für die Herstellungneuer Kunststoffe nutzt, und dem recovered Carbon Black (rCB), das wir unteranderem wieder an namhafte Reifenhersteller verkaufen, einen dritten wertvollenRohstoff gewinnen und diesen ebenfalls in den Wertstoff-Kreislauf zurückführen.Wir sind zuversichtlich, dass wir die Tests noch in diesem Jahr abschließen undspätestens in 2022 die Produktion des Wasserstoffs starten können."Saarland ist Wasserstoffmodellregion