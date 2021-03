Tagesausblick für 23.03.: DAX wartet auf Impulse. Biotech- und Hightech gefragt!

Der Auftakt in die neue Woche verlief recht schleppend. Zwar legten Zykliker wie die Autowerte sowie der Technologiesektor zu. Dies reichte jedoch nicht, um den breiten Markt signifikante Impulse zu geben. So schloss der DAX® wenig verändert bei 14.640 Punkten und der EuroStoxx® 50 bei 3.830 Punkten.

Am Anleihemarkt blieb es heute ruhig und die Renditen langjähriger Staatsanleihen gingen mehrheitlich leicht zurück. Ein vergleichbares Bild zeigte sich bei den Edelmetallen. Der Goldpreis stagnierte bei rund 1.740 US-Dollar pro Feinunze. Größere Abschläge verbuchte allerdings Silber, das auf 25,40 US-Dollar fiel. Der Ölpreis fing sich nach der Talfahrt von letzter Woche. Viele Marktteilnehmer warten allerdings auf neue Impulse.

Unternehmen im Fokus

CureVac erweiterte die klinische Studie zum Impfstoffkandidaten CVnCoV. Evotec schließt eine Kooperation mit der japanischen Takeda. Infineon profitierte von der besseren Stimmung bei Technologiewerten und Henkel von positiven Analystenkommentaren. Zudem gaben die Autobauer – allen voran VW – heute weiter Gas. Am ersten Tag in der ersten Börsenliga verbuchte die Aktie von Siemens Energy hingegen deutliche Kursabschläge. ThyssenKrupp meldete einen Rückgang der deutschen Stahlproduktion im Februar. Die Aktie gab daraufhin über zwei Prozent nach. Spekulationen über mögliche Coronamaßnahmen drückten Airlines- und Touristikunternehmen wie Lufthansa und TUI und beflügelten Online-Dienstleister wie HelloFresh und Zalando. In den USA zeigten sich die Anteilsscheine von Adobe (bringen morgen Zahlen), Netflix, Nvidia und Tesla in den ersten Handelsstunden deutlich im Plus.