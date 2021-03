Digi International erkennt die hohe Kompetenz von Vertriebs- und Kanalpartnern in der EMEA-Region an

Digi International (NASDAQ: DGII) ( www.digi.com ), ein führender globaler Anbieter von Vernetzungsprodukten und -dienstleistungen des Bereichs Internet der Dinge (Internet of Things, IoT), gab heute die Gewinner seiner Auszeichnungen „2020 Channel Awards“ für Europa, den Nahen Osten und Afrika bekannt. Diese Anerkennung wird jenen Vertriebs- und Kanalpartnern von Digi zugesprochen, die hervorragend bei der Bereitstellung von Mehrwert für ihre Kunden waren und im Laufe des Jahres den IoT-Markt insgesamt bedeutend vorangebracht haben.

Digi International erkennt die so Ausgezeichneten als hoch geschätzte Kanal-Partner in der EMEA-Region an und gratuliert ihnen zu dieser wohl verdienten Auszeichnung. Jeder der Geehrten hat eine Schlüsselrolle dabei gespielt, zu Digi Internationals Gesamterfolg im Jahr 2020 beizutragen, und Digi freut sich darauf, künftig diese Dynamik im Jahr 2021 und darüber hinaus beizubehalten.

