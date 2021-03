GoingPublic Media AG: Testierte Jahreszahlen 2020, Dividendenvorschlag

München, 24. März 2021 - Die GoingPublic Media AG veröffentlicht ihre testierten Jahreszahlen für das Geschäftsjahr 2020.

Der Umsatz 2020 ging in der AG auf 1,967 Mio. EUR zurück (Vorjahr 2,403 Mio. EUR, -18,1 %). Nach einem starken zweiten Halbjahr 2020 stand zum 31.12. ein Jahresfehlbetrag in Höhe von -84 TEUR (30.6.2020: -180 TEUR, Vorjahr +426 TEUR) zu Buche. Auf EBITDA-Basis belief sich das Ergebnis auf -45 TEUR (30.6.2020: -162 TEUR, Vj. +491 TEUR). Bereinigt um den Umsatz aus der 2019 im Wege eines Asset Deal veräußerten Zeitschrift M&A Review belief sich der Umsatzrückgang im abgelaufenen Jahr nur auf rund 10,5 %. Betrachtet man EBIT und EBITDA im Vergleich zu 2019 ohne die Erträge aus den Veräußerungen der 90%-Beteiligung an der Smart Investor Media GmbH sowie der Fachzeitschrift M&A REVIEW; konnten beide Werte trotz der COVID-19-induzierten Umsatzausfälle deutlich verbessert werden. Die liquiden Mittel in der AG beliefen sich zum Stichtag auf rund 715 TEUR (Vj. 1,2 Mio. EUR). Der Umsatz der China Investment Media GmbH (Beteiligungsquote seit Kapitalerhöhung im Dezember 2020: 70%) ging corona-bedingt stark zurück auf 139 TEUR (Vj. 203 TEUR). Das Ergebnis belief sich auf -50 TEUR (Vj. -21 TEUR), das EBITDA lag bei

-34 TEUR (Vj. -4 TEUR), die liquiden Mittel beliefen sich zum Stichtag auf rund 100 TEUR. Die Beteiligung BondGuide Media GmbH (Beteiligungsquote: 25%) erwirtschaftete auch im fünften vollen Geschäftsjahr schwarze Zahlen.

Der Vorstand hat beschlossen, der für den 30. April geplanten Hauptversammlung vorzuschlagen, den Bilanzgewinn von 112 TEUR zur Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 10 Cent je Aktie zu verwenden.

Aufgrund der guten Auftragslage geht die GoingPublic Media-Gruppe derzeit für das Geschäftsjahr 2021 von schwarzen Zahlen aus. Die Transformation zu einem fokussierten Geschäftsmodell steht für die Zukunft weiter im Mittelpunkt der strategischen Neuausrichtung.