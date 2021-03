Grande West erhält Auftrag für Vicinity-CNG-Busse im Wert von 5 Millionen US-Dollar

VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 25. März 2021 – Grande West Transportation Group Inc. (TSXV:BUS) (OTCQX:BUSXF) (FWB:6LG) („Grande West“ oder das „Unternehmen“), ein führender Lieferant von Elektro-, CNG-, Gas- und Biodiesel-Bussen, gibt heute einen Neuauftrag im Wert von über 5 Millionen Dollar für die Auslieferung von 17 Vicinity-Bussen, die mit komprimiertem Erdgas (CNG) betrieben werden, bekannt. Diese Busse werden voraussichtlich im 4. Quartal 2021 ausgeliefert.

„Nachdem Städte in ganz Nordamerika ihre Flotten für den öffentlichen Nahverkehr auf Fahrzeuge umstellen, die mit sauberer Energie – wie etwa Elektroantrieb und Erdgas – betrieben werden, erwarten wir einen starken Nachfrageanstieg bei unseren erdgasbetriebenen Vicinity-Bussen“, sagt William Trainer, Gründer und Chief Executive Officer von Grande West. „Die staatlichen Vorschriften schreiben eine Reduktion der Stickoxid- und Treibhausgasemissionen vor. Damit erhält unsere CNG-Produktlinie einen natürlichen ‚Rückenwind‘, da komprimiertes Erdgas der aktuell sauberste fossile Brennstoff für den Transport am Markt ist.“

„In den kommenden Jahren werden strengere Vorschriften den Übergang zu emissionsfreien Elektrofahrzeugen beschleunigen. Hier wird unser Vicinity Lightning-Elektrobus als natürliche Weiterentwicklung eines nachhaltigeren öffentlichen Transportsystems rasch an Aufmerksamkeit gewinnen. Wir freuen uns auf eine weiterhin enge Zusammenarbeit mit unseren Kunden und werden auch die nächste Generation von Elektrofahrzeugen exakt auf deren Bedürfnisse abstimmen“, meint Trainer abschließend.

Über Grande West Transportation Group

Die Grande West Transportation Group (TSX-V: BUS, OTCQX: BUSXF, FRA: 6LG) ist ein führender Anbieter von Elektro-, Erdgas-, Gas- und Clean-Diesel-Bussen für den Einsatz im öffentlichen und gewerblichen Bereich in den USA und Kanada. Die Vorzeige-Produktlinie des Unternehmens, die Vicinity-Busse, die in Kanada einen dominanten Marktanteil aufweisen, werden von den erstklassigen Fertigungspartnern des Unternehmens in Kanada oder in der Buy America Act-konformen Montageanlage des Unternehmens im US-Bundesstaat Washington hergestellt. Der innovative Vicinity Lightning-Elektrobus von Grand West, der durch ein strategisches Tier-1-Lieferabkommen für Batterien und Bestandteile mit BMW ermöglicht wird, soll den globalen Übergang zu nachhaltigeren Transportmitteln in den privaten und öffentlichen Märkten auf den Weg bringen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.grandewest.com bzw. Produktdetails unter www.vicinitybus.com.