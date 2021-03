Smart Investor 4/2021 – Editorial

Die Krise als Chance begreifen – und nutzen. So lässt sich das Motto der „hohen“ Politik derzeit knapp umschreiben. Die wirtschaftlichen Zerstörungen und sozia­len Verwerfungen, die als Folge der weltweiten Maßnahmen zur Bekämpfung der „Pandemie“ entstanden, sollen demnach für einen „Great Reset“, also einen großen Neustart genutzt werden. Folglich werden im Zuge eines „Green New Deal“ ­Billionen von Dollar und Euro locker gemacht, um die Infrastruktur zu modernisieren und die Welt „grüner“ zu …