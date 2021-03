Timberland Securities Investment PLC: Geschäftszahlen und Kapitalmaßnahmen / Verlustbeteiligung bestimmter Finanzinstrumente

Geschäftszahlen und Kapitalmaßnahmen

Verlustbeteiligung bestimmter Finanzinstrumente

Timberland Securities Investment plc

171, Old Bakery Street, Valetta VLT 1455, Malta

Das Datum des Eintritts der der Information zugrunde liegenden Umstände: 25.03.2021



Die Timberland Securities Investment plc ("Emittentin") teilt mit, dass gemäß dem aufgestellten und sich derzeit in Prüfung befindlichen Jahresabschluss für die Emittentin im Geschäftsjahr 2020 gemäß den Rechnungslegungsvorschriften nach dem maltesischen GAPSME (General Accounting Principles for Small and Medium Enterprises) ein Bilanzverlust von voraussichtlich EUR 1,392 Mio. entstanden ist.

Das Jahresergebniss beinhaltet u.a. insbesondere die Auswirkungen im Zusammenhang mit der weltweiten Corona-Pandemie-Krise und damit verbundenen notwendigen Abschreibungen.

Dies hat zur Folge, dass zum einen gemäß den Wertpapierbedingungen für verlusttragende Finanzinstrumente der Emittentin ("Notes" bzw. "Wertpapiere") der Buchwert ("aktueller Nennbetrag" bzw. "Current Principal Amount") dieser Finanzinstrumente der Emittentin per 31. Dezember 2019 um EUR 2,445 Mio. herabgesetzt worden war, zum 31.12.2020 nicht heraufgeschrieben wurde.

Die Emissionsbedingungen der von der Emittentin begebenen Wertpapiere (XS1649890388 und XS1649890545, jeweils notiert an den Börsen Frankfurt/Main, München und Stuttgart jeweils im Freiverkehr (MTF), sowie DE000TS5C3C9, DE000TS5C5C4 und DE000TS5C4C7, jeweils notiert in München im Freiverkehr (MTF)) sehen vor, dass Zahlungen auf diese Notes abhängig sind von dem Bilanzergebnis der Emittentin, d.h. die Wertpapiere unterliegen einer Abschreibungsregelung und haben weitere verlustabsorbierende Eigenschaften nach den jeweiligen Wertpapierbedingungen.