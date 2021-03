Argentinien kann IWF-Kredit nicht zurückzahlen

Eigentlich sagt ein Blick auf die langfristige Entwicklung des argentinischen Pesos gegen den US-Dollar schon alles. Denn der Peso kennt seit über 20 Jahren nur eine Richtung, und zwar nach oben, womit ein US-Dollar also immer mehr Peso kostet. Die …

Eigentlich sagt ein Blick auf die langfristige Entwicklung des argentinischen Pesos gegen den US-Dollar schon alles. Denn der Peso kennt seit über 20 Jahren nur eine Richtung, und zwar nach oben, womit ein US-Dollar also immer mehr Peso kostet.Die realwirtschaftliche Basis dieser Entwicklung könnte trister nicht sein, denn sie beruht auf einer falschen Wirtschaftspolitik und einer Blockade zentraler argentinischer Vetoakteure. Die scheinbare Stabilität des Pesos gegen den Dollar in den 2000er Jahren ist einem Rohstoffboom geschuldet, der aus einem Faktorenmix gespeist wurde, in dessen Zentrum der Doppelstern eines extrem stark wachsenden neuen China und einer Extremphase sinkender Zinsen steht, in der die Zinsen auf den tiefsten Stand seit 5000 Jahren gefallen sind. ...