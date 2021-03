Wirtschaftsingenieur Magel wird neuer Opel-Finanzchef

RÜSSELSHEIM (dpa-AFX) - Der Wirtschaftsingenieur Georg Magel wird neuer Finanzchef des Autobauers Opel/Vauxhall. Magel, der an der Technischen Universität Darmstadt studiert hat und seit mehreren Jahren bei Opel in Führungspositionen im Finanzbereich tätig ist, übernimmt das Amt zum 1. April, wie Opel am Freitag in Rüsselsheim mitteilte. Er folgt auf Frédéric Brunet, der zum Finanzchef für die Region erweitertes Europa des Mutterkonzerns Stellantis ernannt wurde. "Georg Magel ist ein anerkannter Finanz- und Controlling-Experte und hat den finanziellen Turnaround von Opel in den vergangenen Jahren maßgeblich mitgestaltet", sagte Opel-Chef Michael Lohscheller. Er freue sich sehr auf die noch engere Zusammenarbeit mit Magel./mar/DP/fba