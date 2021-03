Nordex nutzt die gute Auftragslage für PR in eigener Sache: Auftrag um Auftrag wird gemeldet, immer schön einzeln. Gestern gab es bereits eine Meldung über einen neuen Großauftrag. Der Hamburger Windenergie-Anlagenbauer wird 38 Anlagen des Typs N155/4.8 der Delta4000 Serie für einen Windpark in Zentralspanien liefern. Heute folgt ein Auftrag aus Osteuropa: Für ein Windparkprojekt in Litauen wird die Gesellschaft ...