True Leaf startet Cannabisbetrieb in der Anlage in Lumby

7. April 2021 - Vernon, B.C. - True Leaf Brands Inc. („True Leaf" oder das „Unternehmen") (CSE: MJ) (OTC Pink: TRLFF) (FWB: TLAA) gibt heute den Start des Cannabisbetriebs in seiner Anlage, dem True Leaf Campus in Lumby (British Columbia), bekannt. Die ersten Pflanzen trafen diese Woche im True Leaf Campus ein, was den Beginn des geplanten Anbau- und Produktionsbetriebs des Unternehmens markiert. Das Unternehmen hat vor Kurzem eine überzeichnete Privatplatzierung im Wert von 1,5 Millionen Dollar abgeschlossen und die erforderliche Cannabislizenz von der Canada Revenue Agency erhalten, um die erste Phase des Betriebs einzuleiten. Bei True Leaf steht Qualität an erster Stelle und die ersten Pflanzen stammen daher aus einer handwerklich gezüchteten Cannabislinie, die für ihren hohen THC- und Terpengehalt ausgewählt wurde, was dem Trend im heutigen Einzelhandelsmarktes entspricht. Die erste Ernte soll im Juni erfolgen. „Anfang dieses Jahres hat True Leaf ein erfahrenes Team von Cannabisexperten eingestellt und eine erste Kapitalerhöhung durchgeführt. Dieses starke Momentum nimmt weiter zu, während wir unseren strategischen Plan umsetzen", sagt Darcy Bomford, CEO von True Leaf. „Neben seiner eigenen Produktion plant True Leaf, mit Mikro-Züchtern zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass handwerkliche Cannabisanbaubetriebe einen besseren Zugang zum Markt haben. Diese nächste Phase unseres Plans sieht die Einführung von ‚Seed-to-Shelf'-Dienstleistungen vor, die für Mikro-Züchter unerlässlich sind, die diese aber nicht unbedingt selbst bewerkstelligen können." Laufende Verbesserungen Zur Vorbereitung auf die zweite Phase hat True Leaf damit begonnen, einen Anbaubereich im Obergeschoss einzurichten, der in etwa der Größe und dem Ernteertrag eines typischen Mikro-Zuchtbetriebs entspricht. Dieser zukünftige Anbaubereich wird zur Demonstration der neuesten, qualitätsorientierten Anbautechniken dienen und die Kapazität des Unternehmens um 600 Kilogramm getrocknete Blüten pro Jahr erhöhen. Nationale Vertriebs- und Marketingpartnerschaft True Leaf gibt ferner eine neue Vereinbarung mit Velvet Management, einer führenden Vertriebsagentur für Cannabis, hinsichtlich der Vermarktung und des Vertriebs der handwerklich gefertigten Cannabisprodukte des Unternehmens in ganz Kanada bekannt. „Die Ausrichtung auf handwerklich hergestellte Kleinmengen ist eine perfekte Strategie, die mit der Verbrauchernachfrage und unserem Vertriebsmodell übereinstimmt", meint Vianney Aubrecht, President von Velvet Management. Die Vereinbarung verschafft True Leaf Zugang zu mehr als 40 Vertriebsmitarbeitern, 1.700 Einzelhandelsgeschäften und allen provinziellen Cannabisvertriebsstelle im ganzen Land.







