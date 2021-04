Die drei Attribute glänzend, großartig und östlich, treffen auf die Ergebnisse zu, die Kuya Silver hinsichtlich der ‚Santa Elena‘-Proben veröffentlicht hat!

Explorationsarbeiten erfolgreich abgeschlossen – so lassen sich die Ergebnisse der übertägigen Probenentnahmen von Kuya Silver (WKN: A2QELV / CSE: KUYA) auf seinem ‚Bethania‘-Projekt in Zentralperu in Kurzform zusammenfassen. Ziel war die Erweiterung der Zone um den ‚Bethania‘- Hauptstollen wie auch um den historischen Stollen ‚Española 2‘ herum.

Östlich von ‚Española 2‘ wurden oberflächliche Proben vom neu identifizierten und auf den Namen ‚Santa Elena‘ getauften Gang entnommen. Nun bedeutet Helena nicht nur „die Leuchtende“. Vielmehr soll die historische Heilige Helena auch Mutter von Konstantin des Großen gewesen sein und hat damit sprichwörtlich Großes ans (östliche) Licht der Welt geführt.

Alle drei Attribute also glänzend, großartig und östlich, treffen auf die Ergebnisse zu, die Kuya Silver hinsichtlich der ‚Santa Elena‘-Proben veröffentlicht hat. Hinzu kommt die magische Zahl sieben, denn so viele aufeinanderfolgende Proben waren es, die über 60 Meter verteilt, eine beachtliche Ausbeute lieferten, im Schnitt wie auch im Einzelnen. Durchschnittlich förderte man mit diesen Proben:

698 g/t Silber (22,4 Unzen/Tonne Ag)

2,79 g/t Gold (Au)

3,07 % Blei

zutage.

Die besten der einzelnen Probenentnahmen im ‚Santa Elena‘-Gang liest sich wie folgt:

2.833 g/t Silber (91,1 Unzen/Tonne Ag), 5,20 g/t Au und 10,6 % Blei für 110,7 Unzen Silberäquivalent pro Tonne

300 g/t Silber (9,6 Unzen/Tonne Ag), 11,03 g/t Au und 2,17 % Blei (für 35,5 Unzen/t AgEq)

812 g/t Silber (26,1 Unzen/Tonne Ag), 0,32 g/t Au und 4,82 % Blei (für 30,6 Unzen/t AgEq)

Quelle: Kuya Silver

‚Samantha‘ mischt mit!

Weil ‚Elena‘ sich nicht allein die Krone als Kuyas glänzende Königin von ‚Bethania‘ aufsetzen soll, lieferten die Probenentnahmen gleich noch ein weiteres Highlight bzw. sogar mehrere. Am Schnittpunkt einer Gangstruktur, die parallel zum ‚Española 2‘-Gang verläuft, und dem ‚Samantha‘-Gang waren es zwar nicht sieben, aber immerhin vier aufeinanderfolgende Proben, die über eine Länge von 30 Meter durchschnittlich

258 g/t Silber (8,3 Unzen/Tonne Ag) und

2,84 % Blei für 10,5 Unzen/Tonne AgEq

durchschnitten.

‚Samantha‘ ließ sich daraufhin nicht lumpen und steuerte gleich drei aufeinanderfolgende Treffer über eine Länge von über 20 Meter bei, mit durchschnittlich:

171 g/t Silber (5,5 Unzen/Tonne Ag) und

2,33 % Blei für 7,3 Unzen/Tonne AgEq.

Begeisternde Proben!

Für David Stein, Präsident und CEO von Kuya Silver, hat ‚Santa Elena‘ ihrem Namen und ihrer Legende durch glänzende und großartige Ergebnisse alle Ehre gemacht:

„Die Ergebnisse der Proben aus dem ‚Santa Elena‘-Gang erfreuen uns gleich zweifach: Zum einen ist der hohe Goldgehalt dort außergewöhnlich und bisher einzigartig für die Gänge auf ‚Bethania‘. Zum anderen erhalten wir mit diesen Ergebnissen die genau richtigen Koordinaten für eine bessere Planung künftiger Bohrungen und Explorationsarbeiten in Richtung des Streichs der ‚Bethania‘-Mine.“

https://www.youtube.com/watch?v=Q_KpEesV3hk&t=14s

Weiterhin, so Stein abschließend, zeigten die Ergebnisse klar, dass sich das ‚Bethania‘-Gangsystem im Streich viel weiter in östliche Richtung erstrecke, als man bisher wusste. Damit ergäben sich auch wertvolle Erkenntnisse über neue Zonen mit hochgradiger oberflächlicher Vererzung, die sich bis zu 500 Meter entfernt von den nächstgelegenen Untertageabbaustätten befinden.

Diesen fantastischen Ergebnissen gibt es nichts hinzuzufügen, sondern machen Lust auf mehr. Wie sich gerade abzeichnet verfügt Kuyas Silberprojekt über noch ungeahntes Potenzial, das noch einige hervorragende Bohrtreffer liefern wird. Davon sollte dann auch die Aktie massiv profitieren!

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

