Bei SLM Solutions geben heute eindeutig die Bullen den Ton an. Im Vergleich zum gestrigen Schluss sind die Aktien aktuell rund fünf Prozent teurer. Einen Spitzenplatz bei den Tagesgewinnern hat der Titel damit sicher. Ist das der Anfang von weiteren Kursgewinnen?

Dieser Zwischenspurt sorgt für Entspannung an der technischen Ausgangslage. Mit diesem Super-Tag beschleunigt die Aktie nämlich auf ihrem Weg in Richtung entscheidendem Widerstand. Mittlerweile genügt ein Anstieg von rund zehn Prozent, um neue 4-Wochen-Hochs zu erreichen. 20,00 EUR markieren bis heute diesen Hochpunkt. Für die Bullen heißt es nun also Daumen drücken.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Danach notiert SLM Solutions in Aufwärtstrends, denn dieser Durchschnittskurs befindet sich bei 16,20 EUR. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal.

Kommt jetzt doch noch ein harter Lockdown? Lesen Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport mit welchen Aktien Sie Ihr Depot auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken.