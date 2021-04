WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag nahezu unverändert geschlossen, nachdem sich der heimische Aktienmarkt über die gesamte Sitzung kaum bewegt hatte. Der ATX ging prozentuell unverändert mit minus 0,15 Punkten auf 3205,77 Einheiten aus dem Handel. Die Handelsbandbreite beim ATX wurde am Berichtstag als auffällig dünn beschrieben. An den europäischen Leitbörsen und an der Wall Street gab es hingegen eine freundliche Stimmung zu beobachten.

Eingebremst wurde in Wien der ATX von den Kursrückgängen der schwergewichteten Banken. Die Aktionäre der Raiffeisen Bank International mussten ein Minus von 1,4 Prozent verbuchen. Erste Group verbilligten sich um moderate 0,1 Prozent und BAWAG kamen um 1,5 Prozent zurück.