Repsol kehrt in die Gewinnzone zurück - Ölpreiserholung stützt

MADRID (dpa-AFX) - Der spanische Ölkonzern Repsol hat im ersten Quartal von wieder gestiegenen Ölpreisen profitiert und ist in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Nettogewinn betrug 648 Millionen Euro, nach einem Verlust von 487 Millionen Euro im Vorjahr, wie das Unternehmen am Donnerstag in Madrid mitteilte. In den Monaten Januar bis März diesen Jahres erholte sich der Brent-Preis den Angaben zufolge im Schnitt auf 61 US-Dollar je Barrel verglichen mit rund 50 Dollar im Vorjahresquartal. Im vergangenen Jahr waren die Ölpreise im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie eingebrochen - auf bis zu 15 US-Dollar pro Barrel im vergangenen April, mit einem Durchschnittspreis von 41 Dollar für das Jahr 2020.

Das operative Ergebnis (Ebitda) stieg auf gut 1,8 Milliarden Euro, was mehr als fünfmal soviel wie im Vorjahr bedeutete. Die Produktion blieb jedoch weiter hinter dem Vorjahr zurück, die Fördermenge von Öl und Gas sank um 10 Prozent./nas/tav/stk