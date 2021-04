Anlegerverlag Varta: die Spannung steigt! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 29.04.2021, 15:48 | 100 | 0 | 0 29.04.2021, 15:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Wohin kann die Reise von Varta noch gehen? Der baden-württembergische Konzern, der als Kerngeschäft die Produktion und den Vertrieb von Batterien aufweist, hat momentan große Lust auf eine Trendwende am Aktienmarkt! Angetrieben werden könnte diese durch den Bau eines neuen Ausbildungszentrums am Hauptsitz in Ellwangen! Varta macht auf jeden Fall wieder richtig Spaß. Download-Tipp: Kann Varta diesen Trend nun fortsetzen? Zum Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Einfach hier klicken. Die Aktie von Varta hat enorm gute Zukunftsaussichten zu bieten. Das liegt daran, dass Varta neben normalen Autobatterien auch für die Elektromobilität gerüstet ist und seinen Einfluss auf diese Branche erhöhen möchte. Man sollte also schnell zuschlagen, denn es könnte ganz schnell gehen mit dieser Aktie! Varta ist eins der führenden Unternehmen der Batterie-Branche! Deshalb wird man seinen Einfluss auf die Wirtschaft weiter ausbauen wollen und auch diesen höchst spannenden Markt der Elektromobilität weiter durchdringen wollen. Die Chancen stehen natürlich gut und Varta wird dies bestätigen. Heute geht es für die Aktie auf jeden Fall schon um 1,53 Prozent und 1,85 Euro nach oben, wodurch der Kurs auf 122,50 Euro steigt! Fazit: Varta hat tolle Zukunftsaussichten zu bieten. Aber auch mit diesen Aktien bringen Sie Ihr Depot auch in einem Lockdown auf die Überholspur. Einfach hier klicken und die Sonderstudie anfordern!



