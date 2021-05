Anlegerverlag Plug Power, Nel ASA & Co. im Sturzflug. Brechen bei den Wasserstoffaktien jetzt alle Dämme? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 10.05.2021, 18:47 | 1599 | 0 | 0 10.05.2021, 18:47 | Foto: www.anlegerverlag.de Seit Ende Januar befinden die sogenannten Wasserstoff-Werte im Korrekturmodus, der sich in den vergangenen Tagen noch einmal massiv beschleunigt hat. Auslöser dafür waren schwache Geschäftszahlen von Nel ASA und Ballard Power, die am vergangenen Dienstag veröffentlicht wurden. Der Hoffnungsträger ist jetzt – ausgerechnet – Plug Power, der mit seinen morgen veröffentlichten Quartalszahlen die Wende zum Guten einleiten soll. Doch bei Plug Power gab es zuletzt zahlreiche Ungereimtheiten. Die Bilanzen für 2018 und 2019 müssen genauso überprüft werden wie die vorläufigen Zahlen für 2020. Dagegen stehen die tollen Meldungen aus dem operativen Bereich. Wie es scheint, steckt das Unternehmen und auch die Aktie in einer Art Zwickmühle. Ob es morgen gelingt, diesen Knoten zu lösen, ist Stand jetzt völlig offen. Empfehlung für Anleger: Jetzt noch schnell alle Wasserstoff-Aktien verkaufen? Oder lohnt sich schon das ein oder andere Schnäppchen? Angesichts der dramatischen Situation haben wir die Branche unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein großer Sonderreport, den Sie ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.





