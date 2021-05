11.05.2021

DGAP-News: Traumhaus AG

DGAP-News: Traumhaus AG / Schlagwort (e): Immobilien / Prüfung Kapitalerhöhung

Traumhaus AG prüft Kapitalerhöhung

Die Traumhaus AG (Frankfurt, m:access, Xetra, ISIN: DE000A2NB7S2) prüft, eine Kapitalerhöhung im Jahr 2021 im Rahmen eines öffentlichen Angebots durchzuführen. Diese Maßnahme soll der Erweiterung des Streubesitzes dienen und die Aktie der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Dies hat der Vorstand mit Beschluss vom 11. Mai 2021 bestimmt.

Die endgültige Entscheidung über eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines öffentlichen Angebots wird der Vorstand der Traumhaus AG auf Grundlage des vorherrschenden Marktumfelds treffen.



Über Traumhaus AG

Die Traumhaus AG, gegründet 1993 mit Sitz in Wiesbaden, ist ein erfahrener Anbieter für innovative Siedlungskonzepte und serielles Bauen in Massivbauweise. Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab: von Grundstückskauf (ab 3.500 qm) und Projektentwicklung über Bau und Vermarktung bis zur anschließenden Betreuung der Immobilien. Das Leitmotiv lautet: "Wir haben die Lösung für bezahlbares Wohnen!" Wesentlicher Erfolgsfaktor dafür ist die ausgefeilte Standardisierung aller Prozessschritte. Seit August 2018 ist das Unternehmen an der Münchener Börse im Marktsegment m:access notiert sowie im Freiverkehr der Frankfurter Börse und im Xetra Handel. 2020 kamen Tradegate (Berlin), Quotrix (Düsseldorf), Gettex (München) sowie die Parkettbörsen Düsseldorf und Stuttgart hinzu.



Traumhaus AG Investor Relations

Michael Bussmann

+49 6122 58653 - 68

m.bussmann@traumhaus-familie.de

Traumhaus AG Pressesprecherin

Christine Stein

+49-6122-58653-555

c.stein@traumhaus-familie.de

11.05.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Traumhaus AG Borsigstraße 20a 65205 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0) 6122 586 53 0 Fax: +49 (0) 6122 586 53 53 E-Mail: info@traumhaus-familie.de Internet: www.traumhaus-familie.de ISIN: DE000A2NB7S2 WKN: A2NB7S Börsen: Freiverkehr in Frankfurt, München EQS News ID: 1195202

Ende der Mitteilung DGAP News-Service