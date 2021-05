---------------------------------------------------------------------------

Die MeinAuto Group AG ("MeinAuto Group") hat gemeinsam mit Hg beschlossen, den geplanten Börsengang zu verschieben. Grund dafür sind die derzeit ungünstigen Marktbedingungen für wachstumsstarke Unternehmen.

Die Erstnotierung der Aktien im regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse war ursprünglich für den 12. Mai 2021 geplant. MeinAuto Group und Hg streben weiterhin eine Notierung an der Frankfurter Wertpapierbörse an, sobald sich die Marktbedingungen stabilisieren.

