Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014



SUSE S.A. legt endgültigen Angebotspreis für Börsengang auf EUR30 pro Aktie fest



Nürnberg, 17. Mai 2021 - SUSE S.A. (das "Unternehmen" oder "SUSE") und ihr Eigentümer Marcel LUX III SARL (der "Bestehende Eigentümer"), eine Gesellschaft, die sich indirekt im Besitz von Fonds befindet, die vom Beteiligungsunternehmen EQT AB Group beraten werden, haben heute den endgültigen Angebotspreis für SUSEs Börsengang auf EUR30 pro Aktie festgelegt.

Das Gesamtvolumen des Angebots (bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option zum endgültigen Angebotspreis) ergibt einen Bruttoerlös von ca. EUR1,1 Milliarden und entspricht einer Marktkapitalisierung von EUR5 Milliarden. Nach Abschluss des Angebots wird sich der erwartete Streubesitz auf 24,3% belaufen, bezogen auf das gesamte Angebotsvolumen.

Das Gesamtangebot beläuft sich auf 37,3 Millionen Aktien bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option. Es wurden 18,3 Millionen neu ausgegebene Aktien platziert und damit ein Brutto-Primärerlös von ca. EUR0,5 Milliarden erzielt. Zusätzlich wurden 14,2 Millionen bestehende Aktien aus dem Besitz des Bestehenden Eigentümers platziert, die einen Brutto-Sekundärerlös von ca. EUR0,4 Milliarden erzielten. Aus dem Bestand des Bestehenden Eigentümers wurde eine Greenshoe-Option für bis zu 4,8 Millionen bestehende Aktien gewährt.