Ein Teil des hohen Gewinnwachstums ist reine Kosmetik

Wie in der vorgestrigen Börse-Intern zu lesen war, ist den Unternehmen aus dem S&P 500 ein „extrem hohes Gewinnwachstum“ gelungen. Es gibt allerdings Zweifel an der Qualität dieses Wachstums.

Wie in der vorgestrigen Börse-Intern zu lesen war, ist den Unternehmen aus dem S&P 500 ein „extrem hohes Gewinnwachstum“ gelungen. Es gibt allerdings Zweifel an der Qualität dieses Wachstums. So hat die Geldpolitik der Notenbanken nicht nur bei Staatsanleihen zu rekordniedrigen Zinsen geführt, sondern auch die Renditen von Unternehmensanleihen sind deutlich gesunken. Und da sich Unternehmen somit zu günstigeren Konditionen verschulden können, hat in den vergangenen Jahren die Emission von Unternehmensanleihen stark zugenommen. Und das den Unternehmen dadurch zufließende Geld wurde häufig nicht für das eigentliche Geschäft, sondern - zumindest in Teilen - für Rückkäufe eigener Aktien verwendet.

Rekordhohe Aktienrückkäufe

Laut der Bank of America (BofA) haben Aktienrückkäufe gerade einen neuen Rekord erreicht.