Bei dem ein oder anderen Anleger dürfte der sprichwörtliche Sekt schon kalt gestellt worden sein. So knapp notiert der Deutsche Aktienindex momentan vor seinen historischen Höchstständen. Am Dienstag hievte sich der Index mit 15.536 Punkten schon einmal auf neue Hochs, konnte dieses Niveau aber nicht verteidigen. Einem nochmaligen, kurzzeitigen Rutsch unter 15.000 Punkte folgte dann gestern mit 15.437 Zählern der zweithöchste Dax-Schlusskurs aller Zeiten.

So wie es aussieht, beflügeln die Aussichten auf ein baldiges Ende des Lockdowns den hiesigen Leitindex ganz immens. Denn aus heutiger Sicht bestehen eigentlich keine Zweifel, dass der Dax die Rekordmarke von 15.459 Zählern in der kommenden Woche überwindet. Das wäre dann aus charttechnischer Sicht ein ganz bedeutendes Kaufsignal.

