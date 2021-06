mwb fairtrade kündigt Dividende an

mwb fairtrade will an die Aktionäre für das Geschäftsjahr 2020 eine Dividende von 1,80 Euro je Aktie ausschütten. Dies resultiert aus einem deutlichen Gewinnanstieg, den der Finanzdienstleister im vergangenen Jahr erzielt hat. mwb fairtrade meldet einen Gewinn von 17,7 Millionen Euro für das Jahr 2020, im Jahr zuvor wurden lediglich 1,7 Millionen Euro erzielt. In den Fonds für allgemeine Bankrisiken habe man knapp 3,9 Millionen ...