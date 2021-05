Seit Wochen wird in den Medien immer wieder wild spekuliert, wann das Tübinger Unternehmen CureVac die Zulassung für seinen Impfstoff CVnCoV erhält. Bis vor kurzem sah es so aus, als könne die Europäische Arzneimittelbehörde sogar noch im Mai grünes Licht geben. Doch das ist jetzt vom Tisch. Denn wie CureVac jetzt vermeldet, rechnet das Unternehmen im Juni mit einer Zulassung.

Damit dürfte in Kürze endlich ein weiterer mRNA-Impfstoff zur Bekämpfung der Pandemie zur Verfügung stehen, zumal CureVac umgehend mit den Auslieferungen des Wirkstoffs beginnen kann, weil das Unternehmen in den vergangenen Wochen bereits Millionen Impfstoffdosen vorproduziert hat. Die CureVac-Aktie jedenfalls ist in den vergangenen Tagen schon deutlich gestiegen…

