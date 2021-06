Borussia Dortmund: ist das Ende der Geisterspiele erreicht? Jetzt Long-Einstieg starten?

Die Geisterspiele der Corona-Zeit haben tiefrote Spuren in der Gewinn- und Verlustrechnung der Borussia hinterlassen.

Rückblick: Mit einem Plus von circa 3.7 Prozent verabschiedet sich die Aktie von Borussia Dortmund nach einem volatilen Halbjahr in die Bundeliga-Sommerpause. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch testete am Freitag den 50er-EMA, am Montag setzte aber eine Erholung ein.

Chart vom 26.05.2021 - Basis täglich, 6 Monate - Kurs: 6.025 EUR

Mein Expertenmeinung zu BVB:

Meinung: Die Geisterspiele der Corona-Zeit haben tiefrote Spuren in der Gewinn- und Verlustrechnung der Borussia hinterlassen. Sportlich gesehen lief es nach dem Trainerwechsel rund. Mit dem Pokalsieg und der erneuten Qualifikation für die Champions League kann man zufrieden sein und dass der verletzungsanfällige Marco Reus nicht an der EM teilnimmt, dürfte auch kein Nachteil sein. In der neuen Saison - hoffentlich ohne Geisterspiele - könnte die Mannschaft mit dem neuen Trainer Marco Rose und mit Unterstützung der gelben Wand richtig durchstarten.

Mögliches Setup: Auch wenn die Tageskerze vom Montag etwas lang ausgefallen ist, kommen wir auf ein lukratives CRV. Wir setzen den Trigger über den Tagesschlusskurs, den Stopp Loss unter das Tagestief und nehmen als Kursziel das bereits genannte Pivot-Hoch vom 17. Mai ins Visier. Die Details zu diesem Short Setup gibt es im Alphatraderchat von ratgeberGELD.at

Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in BVB.

Veröffentlichungsdatum: 31.05.2021

