Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Nine Entertainment unterzeichnet Contentvertrag, Zumtobel steigert das Ergebnis und WCM erhöht das Kapital - BÖRSE TO GO Google und Facebook schließen einen fünfjährigen Contentvertrag mit der australischen Nine Entertainment. Erlassen Europa und die USA nun vergleichbare Mediengesetze? Zumtobel steigert das Jahresergebnis. Steuereffekte heben den Gewinn. WCM erhöht …