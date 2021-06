Auf der Suche nach Penny-Aktien? Dann sollte man sich zuerst diese 3 Unternehmen anschauen

1. Village Farms

Mit einem Preis von etwa 9 US-Dollar pro Aktie ist Village Farms nicht weit davon entfernt, eine Penny-Aktie zu sein, aber sein Geschäft ist viel solider. Das Unternehmen ist in einer großartigen Position, um die kanadische Cannabisindustrie zu dominieren, da es nun 100 % von Pure Sunfarms besitzt, einem Anbaubetrieb, an dem zuvor auch Emerald Health beteiligt war. Pure Sunfarms begann Anfang des Jahres mit der Einführung seiner ersten essbaren Produkte, dem Start von echten Fruchtgummis, etwas, von dem es glaubt, dass es eine Seltenheit in der Branche ist. Es verkauft auch getrocknete Blüten, Brötchen und Ölprodukte und stellt damit sicher, dass es in allen wichtigen Kategorien der Branche vertreten ist, die zusammen 90 % aller Einnahmen ausmachen.

Im letzten Jahr stiegen die Aktien von Village Farms um rund 70 % und übertrafen damit den S&P 500 und seinen Wertzuwachs von 42 % in dieser Zeit. Und das, obwohl die Pot-Aktie in den letzten Monaten gefallen ist. Es besteht Hoffnung auf noch größere Erträge für Village Farms, das mit der Einbeziehung von Pure Sunfarms in seiner Gesamtheit während des Zeitraums, der am 31. März endete, seinen Umsatz um 63 % auf 52 Mio. US-Dollar steigern konnte. Das Quartal markierte auch den dritten Zeitraum in Folge, in dem der Umsatz von Pure Sunfarms im Einzelhandel um mindestens 20 % wuchs.

In einer Zeit, in der viele kanadische Marihuana-Unternehmen damit zu kämpfen haben, ihren Umsatz zu steigern, hebt sich Pure Sunfarms von der Masse ab, was den Aktionären von Village Farms zugutekommt. Mit einem starken Umsatzwachstum und positiven bereinigten EBITDA-Zahlen ist Village Farms eine der sichersten Investitionen im Cannabisbereich, die du heute kaufen kannst.