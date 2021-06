Bei der Commerzbank Aktie ist nach den jüngsten starken Kursgewinnen eine wichtige charttechnische Hinderniszone in den Blickpunkt gerückt. Um die zu finden, muss man im Kursverlauf des MDAX-Titels allerdings bis in den Februar des vergangenen Jahres gehen: Unmittelbar vor dem Corona-Börsencrash war die Commerzbank Aktie in einer steilen Aufwärtsbewegung bis auf 6,832 Euro geklettert.Erst gestern hat der Aktienkurs des ...