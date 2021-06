Unsere aktuelle Umfrage zu den "Verlierern" der Corona-Pandemie zeigt eine gemischtes Stimmungsbild unter Privatanlegern. Die knappe Mehrheit glaubt, dass der Zug für einen günstigen Einstieg bereits abgefahren ist.

Die COVID-19-Pandemie hat am Kapitalmarkt einige „Verlierer“ hervorgebracht. Insbesondere Aktien von Tourismuskonzernen, Kreuzfahrtanbietern, Airlines und Eventveranstaltern sind in den vergangenen 14 Monaten massiv unter Druck geraten. In der aktuellen Umfrage des Monats befragte die wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609), Betreiberin mehrerer Börsenportale und Deutschlands größter Finanzcommunity, die User, ob es an der Zeit ist, wieder in sogenannte „Pandemie-Verlierer“ zu investieren. Bei den knapp 3.350 finanzaffinen Umfrageteilnehmern bildete sich ein äußerst heterogenes Bild ab. Mit rund 28,7 % gab eine knappe Mehrheit an, dass der Zug für einen günstigen Einstieg bereits abgefahren und die Kurse schon wieder angezogen seien.

Interessanterweise war der Anteil der Befragten, die genau gegenteiliger Meinung waren, nur unwesentlich geringer: So glauben etwa 27,2 % der Teilnehmer an der nicht repräsentativen Umfrage, dass Werte wie Lufthansa, TUI & Co. nach der Pandemie nur noch eine untergeordnete Rolle am Kapitalmarkt spielen werden und es aussichtsreichere Investments gibt. Knapp weniger als ein Viertel der Befragten wollen sich auch kurz vor der bevorstehenden Urlaubssaison lieber noch mit einem Investment in Touristikaktien zurückhalten. Etwa 20,5% sind der Auffassung, dass jetzt genau der richtige Zeitpunkt für ein Investment sei.

„Unsere jüngste Meinungsforschung zeigt sehr schön: Den Privatanleger mit der einen Meinung gibt es nicht. Die Ansichten der Sparer sind bunt und vielfältig, was sich auch in den sehr heterogenen Umfrageergebnissen widerspiegelt. Ein funktionierender Kapitalmarkt lebt von genau dieser Diversität der Marktteilnehmer”, kommentiert Matthias Hach, CEO der wallstreet:online AG, die aktuellen Umfragewerte.

Zum Vorgehen:

Monatlich befragt wallstreet:online seine Community zu aktuellen Geschehnissen rund um die Themen Anlage, Börsen und Aktien. Insgesamt beteiligten sich 3.346 Personen an der nicht repräsentativen Umfrage aus der letzten Maiwoche 2021. Gefragt wurde, ob es an der Zeit ist, um bei den „Pandemie-Verlierern wieder einzusteigen? (Zahlen in Klammern entsprechen den gegebenen Antworten in Prozent und absolut) (a) Zu spät, der Zug ist schon abgefahren. Die Kurse zogen bereits an und haben das Ende der Pandemie vorweggenommen. (28,72 % / 961) / (b) Jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt für den Einstieg. (20,53 % / 687) / (c) Ich warte noch ab. Mal sehen was der Sommer bringt – negative Überraschungen hatten wir ja schon zur Genüge. (23,52 % / 787) / (d) In der Börsenwelt nach der Pandemie spielen diese Werte nur noch eine untergeordnete Rolle. Es gibt spannendere Investments. (27,23 % / 911).

Über die wallstreet:online-Gruppe:

Die wallstreet:online-Gruppe betreibt mit über 200 Mitarbeitern an den Standorten Berlin, Kiel, Leipzig, München und Zürich die Portale wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de. Mit rund 455 Mio. Seitenaufrufen (Stand 2/2021) ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und die Finanz-Community Nr. 1. Über die wallstreet:online capital AG ist das Unternehmen seit 20 Jahren im Online-Broker-Geschäft aktiv und verfügt daher über umfassende Expertise im Vertrieb von Kapitalanlageprodukten mit maximalen Rabatten. Zu den bekanntesten Produkten gehört FondsDISCOUNT.de, der größte bankenunabhängige Online-Discount-Anlagevermittler in Deutschland. Smartbroker wird ebenfalls von der wallstreet:online capital AG betrieben, die wiederum der einheitlichen staatlichen Finanzaufsicht (BaFin) unterliegt.