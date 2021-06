DGAP-News: Cliq Digital AG / Schlagwort(e): Produkteinführung/Vereinbarung CLIQ Digital launcht Kids-Content der Your Family Entertainment AG in der DACH-Region 11.06.2021 / 16:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

CLIQ Digital launcht Kids-Content der Your Family Entertainment AG in der DACH-Region

- Hochwertiger, neu lizenzierter Kids-Content hinzugefügt

- Mit bekannten Serien wie Fix&Foxi spricht CLIQ ein jüngeres Zielpublikum und Familien an

- Neue Positionierung ermöglicht Erschließung weiterer Wachstumspotenziale im DACH-Markt

CLIQ Digital AG (CLIQ.DE, ISIN: DE000A0HHJR3, WKN: A0HHJR), ein führendes Digital-Lifestyle-Unternehmen, das Verbrauchern weltweit Streaming-Unterhaltungsdienste mit unbegrenztem Zugang zu Musik, Hörbüchern, Spielen, Sport und Filminhalten anbietet, gibt die Erweiterung seiner All-in-One-Content-Portale in Deutschland, Österreich und der Schweiz um neue Family-Streaming-Entertainment-Dienste (Kids-Content) bekannt.

Der neue Lizenzvertrag mit der Your Family Entertainment AG erweitert die aktuelle CLIQ-Bibliothek um rund 70 Stunden hochwertiger Serien und Filme für Kinder. Zu den neuen Inhalten gehören bekannte Serien und Charaktere, wie Fix&Foxi, Cosmo und Wanda, Geschichten aus der Gruft und Landmaus Stadtmaus.

Laut einer Goldmedia-Analyse ist die Nachfrage nach digitalen Unterhaltungsangeboten in Deutschland hoch. Die Umsätze der Video-on-Demand-Anbieter in Deutschland stiegen im Jahr 2020 um +28 % gegenüber dem Vorjahr auf 3,0 Mrd. EUR. Im Jahr 2021 soll das Wachstum mit mehr als 25 % gegenüber dem Vorjahr hoch bleiben und 3,8 Mrd. EUR betragen. Der Löwenanteil davon, nämlich 83 %, entfällt auf SVoD-Dienste (Subscription Video-on-Demand). Qualitativ hochwertige Inhalte für Kinder werden immer wichtiger, zumal der gemeinsame Genuss von Film- und Serieninhalten von Eltern mit ihren Kindern voraussichtlich zunehmen wird. In einer aktuellen Studie von nScreenMedia gaben zwei Drittel der befragten Eltern an, dass sie davon ausgehen, dass die Zeit, die sie mit ihren Kindern beim Fernsehen/Filmschauen verbringen, gleich bleibt oder zunimmt, wenn die Pandemie endet.