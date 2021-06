^ DGAP-News: The NAGA Group AG / Schlagwort(e): Kooperation/Produkteinführung The NAGA Group AG: NAGA Pay verkündet Partnerschaft mit Contis und erhält Genehmigung durch VISA. NAGA Group initiiert die Lizenzierung ihres Kryptogeschäfts

14.06.2021 / 13:43

NAGA Pay verkündet Partnerschaft mit Contis und erhält Genehmigung durch VISA. NAGA Group initiiert die Lizenzierung ihres Kryptogeschäfts

* Einführung von NAGA Pay im dritten Quartal



* VISA-zugelassenes Kartenprogramm für die EU und das Vereinigte Königreich



* NAGA leitet Prozess für die Lizenzierung für Kryptosparte ein

Hamburg, 14.06.2021 - Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter des sozialen Netzwerks für den Finanzmarkthandel NAGA.com, gibt den Start der revolutionären Zahlungsplattform NAGA Pay mit UK/EU-Zahlungen und VISA-Debitkarte bekannt.



Das einzigartige Programm von NAGA Pay vereint ein IBAN-Konto, eine VISA-Debitkarte, ein Aktiendepot, Copy-Trading sowie physische Krypto-wallets, wobei letztere später im vierten Quartal einer Lizenzierung unterliegen.



NAGA Pay wird Direktzahlungsdienste anbieten, die von allen auf der NAGA-Handelsplattform verfügbaren Anlageklassen unterstützt werden. Die brandneue NAGA Pay App wird von Contis Ltd. betrieben, einem der führenden europäischen Anbieter von Zahlungslösungen für FinTechs und Finanzinstitute. Dank Contis erhält NAGA Zugang für Zahlungen in der EU und im Vereinigten Königreich, sowie eine weltweit anerkannte VISA-Debitkarte, die von über 140 Millionen Händlern weltweit akzeptiert wird.



Die Auslieferung der ersten personalisierten Konten sowie Karten wird vorbehaltlich aller behördlichen Genehmigungen im dritten Quartal 2021 erwartet.



Benjamin Bilski, CEO von NAGA: "Unser erstes NAGA-Kartenprogramm hat nicht all unsere technischen Bedürfnisse erfüllt. Mit der Entscheidung für Contis haben wir einen starken und sehr erfahrenen Partner mit beachtlichem Track-Record und Branchenführerschaft gewonnen. Contis bietet umfangreiche Zahlungslösungen an, die zudem das Umwandeln von jeglichen Vermögenswerten in die Finanzierung von Fiat-Transaktionen in Echtzeit am Point of Sale ermöglichen. Das bietet NAGA dank unserer Trading- & Krypto-Infrastruktur einzigartige Möglichkeiten, welche uns deutlich von anderen Payment-Apps hervorheben wird".