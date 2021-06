Klimaschutz macht frühere Bergbaustadt Bottrop zum Vorzeigemodell

BOTTROP (dpa-AFX) - Bottrop war die letzte Bergbaustadt in Deutschland - jetzt sieht sich die Ruhrgebietskommune als Vorreiterin beim Klimaschutz. In den vergangenen zehn Jahren sei es durch eine Vielzahl von Maßnahmen gelungen, den Kohlendioxidausstoß zu halbieren, berichteten Vertreter der Stadt und des Initiativkreises Ruhrgebiet am Dienstag. Bottrop hatte unter 16 Bewerbern den Zuschlag für ein Modellprojekt zum kommunalen Klimaschutz erhalten.

Seitdem sind in der 70 000-Einwohnerstadt unter anderem etwa 3700 Wohnhäuser energetisch modernisiert worden, mal mit größeren, mal mit kleineren Maßnahmen. So sind fast alle Kohleöfen, mit denen Bergleute ihre Wohnungen beheizten, nahezu komplett ausgetauscht worden. Die von den Wohngebäuden ausgehenden Kohlendioxid-Emissionen seien von 2010 bis 2020 um 47 Prozent gesunken. Noch deutlicher ist den Angaben zufolge der Rückgang im Bereich Industrie und Gewerbe mit 56 Prozent.