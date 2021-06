Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE. wallstreet:online AG platziert neue Aktien aus einer Barkapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 19,1 Mio.

Berlin, 15. Juni 2021 - Die wallstreet:online AG ("wallstreet:online" oder die "Gesellschaft", ISIN: DE000A2GS609) hat ihr gegenwärtiges Grundkapital um 5 % von EUR 14.382.144,00 auf EUR 15.101.252,00 durch eine teilweise Ausnutzung ihres genehmigten Kapitals erhöht. Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen. Die 719.108 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") wurden im Rahmen eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) bei institutionellen Anlegern zu einem Platzierungspreis von EUR 26,60 je Neuer Aktie platziert, was einem Bruttoemissionserlös von rund EUR 19,1 Mio. entspricht. Die Neuen Aktien sind vom 1. Januar 2020 an dividendenberechtigt.

Die Platzierung wurde durch das Bankhaus Metzler durchgeführt.

Mitteilende Person: Matthias Hach, Vorstandsvorsitzender

