Prime Standard RIB Software Aktie vor Squeeze Out mit – wieder einmal – neuem Auftrag. Alles stimmt, nur wie lange haben die „Kleinen“ noch was davon 17.06.2021 – Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, ist seit dem 11.06. ein heisser Kandidat auf einen Squeeze Out. Schneider überschritt die 95% …