Spearmint beginnt mit Arbeiten in seinem Platingruppenmetall-Projekt Escape Lake North direkt neben Clean Air Metals Inc. in Ontario

18. June 2021 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen jetzt sein Arbeitsprogramm 2021 im zu 100 % unternehmenseigenen Platingruppenmetall-(PGM) -Projekt Escape Lake North in der kanadischen Provinz Ontario eingeleitet hat, welches sich über eine zusammenhängende Fläche von 4.000 Acres erstreckt. Das Projekt weist Potenzial für die Auffindung von Platingruppenmetallen auf und befindet sich in der Nähe bestehender Infrastruktur in einem dem Bergbau freundlich gesinnten Gebiet nördlich von Thunder Bay (Ontario). Das Projekt grenzt direkt an die PGM-Lagerstätte im Projekt Thunder Bay North von Clean Air Metals Inc. („Clean Air“; AIR-TSX.v) an und wird von drei nach Nordwesten streichenden Verwerfungen durchkreuzt: die Verwerfung Hicks Lake, die Verwerfung East Dog River und die Verwerfung Astrop Creek. Außerdem verläuft die in Ost-West-Richtung streichende regionale Verwerfung Lasseter Lake auch teilweise durch das Projektgebiet. Clear Air hat in seinem Projekt Thunder Bay North eine Mineralressource abgegrenzt, die eine angedeutete Ressource von insgesamt 16.285.396 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 3,5 g/t Palladiumäquivalent (PdÄq), also 1.834.158 Unzen PdÄq, und eine vermutete Ressource von insgesamt 9.852.128 Tonnen mit einem Durchschnittsgehalt von 2,1 g/t PdÄq, also 663.660 Unzen PdÄq, enthält. Clear Air absolviert derzeit ein 40.000 Meter umfassendes Bohrprogramm.

Die Unternehmensführung weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in Konzessionsgebieten im Nahbereich zu Spearmints Konzessionen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Mineralisierung im Konzessionsgebiet des Unternehmens zulassen.

James Nelson, President von Spearmint Resources, sagt dazu: „Wir freuen uns sehr über den Start unseres ersten Arbeitsprogramms in unserem Projekt Escape Lake North, das direkt an das Projekt von Clean Air Metals (AIR-TSX.v) in einem Gebiet mit erstklassigen PGM-Lagerstätten grenzt. Dies ist bereits das dritte Arbeitsprogramm, das wir in diesem Sommer durchführen. Die Arbeiter sind derzeit auf unserem Goldprojekt in Quebec in direkter Nachbarschaft zum Grundbesitz von Amex Exploration Inc. (AMX-TSX.v) und Starr Peak Mining Ltd. (STE-TSX.v) tätig, und wir erwarten in Kürze den Beginn der Arbeiten in unserem Goldprojekt Goose in Neufundland, das an das Projekt von New Found Gold Corp. (NFG-TSX.v) grenzt. Wir sind für alle drei Arbeitsprogramme in Kanada gut finanziert und verfügen auch über Flow-Through-Mittel, einschließlich einer ersten Investition durch bestimmte Fonds unter der Verwaltung von Sprott Asset Management LP. Wir sind sehr zuversichtlich, was die Zukunft von Platingruppenmetallen (PGM) angeht, und freuen uns auf den Beginn der Arbeiten in diesem Projekt sowie den Rest des Jahres 2021 und darüber hinaus im Hinblick auf das Unternehmenswachstum von Spearmint.“