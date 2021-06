IGP Advantag AG schließt Geschäftsjahr 2020 mit einer Konzern-Gesamtleistung von 39,1 Mio. EUR und einem Konzern-EBITDA von 5,2 Mio. EUR ab - Prognose für das Geschäftsjahr 2021

Berlin, 18.6.2021. Die IGP Advantag AG (WKN A1EWVR / ISIN DE000A1EWVR2) veröffentlicht geprüfte Zahlen für das erfolgreiche Geschäftsjahr 2020. Der vollständige Geschäftsbericht wird, wie im Finanzkalender angekündigt, am 24.6.2021 veröffentlicht.

Der erste konsolidierte Abschluss der IGP Advantag AG bestätigt die erfolgreiche Entwicklung des Konzerns mit hervorragenden Geschäftszahlen.

Mit Umsatzerlösen in Höhe von 37,85 Mio. EUR und einer Gesamtleistung von 39,1 Mio. EUR hat die IGP Advantag AG ein EBITDA in Höhe von 5,24 Mio. EUR erreicht. Nach Abschreibungen in Höhe von 2,37 Mio. EUR (davon 2,07 Mio. EUR auf den Geschäfts- oder Firmenwert) ergibt sich ein EBIT in Höhe von 2,88 Mio. EUR. Der Konzernjahresüberschuss beträgt 1,21 Mio. EUR.

Auch die Vermögens- und Finanzlage der IGP Advantag AG zeichnet ein sehr positives und solides Bild. Das Eigenkapital steht mit 33,69 Mio. EUR für 76 % des Bilanzvolumens (44,42 Mio. EUR). Mit gerade einmal 0,25 Mio. EUR Finanzverbindlichkeiten ist der Konzern fast schuldenfrei. Das Anlagevermögen wird durch den Geschäfts- oder Firmenwert in Höhe von 28,75 Mio. EUR dominiert.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 geht der Konzern von einer Steigerung der Gesamtleistung auf 43 bis 45 Mio. EUR und einem EBITDA von 4 bis 5 Mio. EUR aus.

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der IGP Advantag AG 2020

TEUR Umsatzerlöse 37.850 Bestandsveränderungen 502 Sonstige betriebliche Erträge und aktivierte Eigenleistungen 760 Gesamtleistung 39.112 Materialaufwand -18.721 Personalaufwand -9.920 Abschreibungen -2.365 Sonstige betriebliche Aufwendungen -5.230 Entwicklungskosten EBITDA 5.241 EBIT 2.875 Zinsen und ähnliche Erträge 45 Zinsen und ähnliche Aufwendungen -23 Neutrales Ergebnis 22 Außerordentliche Erträge 0 Außerordentliche Aufwendungen 0 Außerordentliches Ergebnis 0 EBT 2.897 Ertragssteuern -1.686 Sonstige Steuern -5 Konzernjahresüberschuss 1.206 Ergebnis außenstehender Gesellschafter -67 Konzernverlustvortrag -1.304. Konzernbilanzverlust -165