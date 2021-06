Aufsichtsrat und Großaktionär Andre Kolbinger hat in dieser Woche seinen Aktienanteil an wallstreet:online weiter erhöht. Der Gründer der Berliner hat am 16. Juni über Xetra w:o-Aktien im Volumen von fast 88.000 Euro gekauft. Über Tradegate hat Kolbinger am selben Tag Papiere im Wert von fast 319.000 Euro erworben. Somit hat Kolbinger an jenem Tag Aktien im Gesamtvolumen von rund 407.000 Euro in sein Eigentum überführt.Sein ...