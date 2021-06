Wie Moody‘s ESG Solutions heute mitteilte, hat V.E eine Second Party Opinion (SPO) für das Sustainable Bond Framework von Desjardins erstellt. Das Framework wird zur Finanzierung und Refinanzierung von Projekten angewandt, die an acht Umweltkategorien und drei soziale Kategorien gebunden sind, darunter erneuerbare Energien, grüne Gebäude und preisgünstiger Wohnraum. Laut V.E. ist das Framework auf die vier Kernkomponenten der Green Bond Principles (2018) und der Social Bond Principles (2020) ausgerichtet.

„Unserer Einschätzung nach werden die über dieses Framework emittierten Anleihen einen erweiterten Beitrag zu den Nachhaltigkeitszielen leisten, da wir bedeutende und konsistente Belege dafür erkennen, dass die Erträge in umwelt- und sozialorientierte Projekte in ganz Kanada und mehreren Schwellenländern fließen werden“, so Patrick Mispagel, Managing Director – Sustainable Finance bei Moody‘s ESG Solutions. „Wir erwarten eine Zunahme der Nachhaltigkeitsanstrengungen in Nordamerika, um die wachsenden globalen regulatorischen Anforderungen zu erfüllen und Fortschritte auf dem Weg in eine nachhaltigere Zukunft zu unterstützen.“