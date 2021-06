Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Österreichische Industrieholding Pierer will Anteil an Leoni erhöhen Der österreichische Leoni-Hauptaktionär will seinen Anteil am Automobilzulieferer aufstocken. Die Pierer Industrie AG kündige am frühen Dienstagabend ein Kaufangebot für bis zu knapp zehn Prozent des Aktienkapitals an. Der Angebotspreis liegt …