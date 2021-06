PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat seine Erholungsgewinne vom Vortag etwas ausgebaut. Der Leitindex der Eurozone schloss am Dienstag mit Rückenwind von der Wall Street 0,26 Prozent höher bei 4123,13 Punkten. In den USA hatte der technologielastige Nasdaq 100 seine Rekordjagd wieder aufgenommen.

Die Aufmerksamkeit sei auf die Parlamentsanhörung des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell nach Börsenschluss in Europa gerichtet, schrieb Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect. Die Worte des obersten Währungshüters der USA dürften genau abgewogen werden, nachdem Sorgen vor einem weniger lockeren Kurs der US-Notenbank die Märkte in der Vorwoche beunruhigt hatten.

In einer bereits veröffentlichten Erklärung hatte Powell die wesentlichen Positionen der Federal Reserve bekräftigt. Wirtschaft und Arbeitsmarkt erholten sich von dem Einbruch in der Corona-Pandemie, allerdings in ungleichmäßigem Tempo. Die hohe Inflation von zuletzt fünf Prozent betrachtet die Fed weiterhin als übergangsweise Entwicklung. In absehbarer Zeit dürfte die Teuerung wieder auf den Zielwert der US-Notenbank von zwei Prozent fallen, erwartet Powell./la/eas