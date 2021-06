Epona in Zukunft mit Unterstützung der Vaudoise-Gruppe

Die Genossenschaft Epona, die Schweizer Marktführerin für Tierversicherungen, hat am 9. Juni eine Annäherung mit der AXA Versicherungen AG bekanntgegeben. Diese Annäherung unterlag gewissen Voraussetzungen, insbesondere der Zustimmung der Mitglieder der Genossenschaft Epona, die sich am 29. Juni 2021 zur Generalversammlung treffen.

Die Einberufung zu dieser Generalversammlung führte zu Diskussionen unter den institutionellen Genossenschaftern von Epona, die schliesslich zu einer alternativen Lösung fanden, um dieselben Ziele in Bezug auf den Erhalt der Genossenschaft und der Marke Epona zu erreichen. So haben sich die institutionellen Genossenschafter an die Vaudoise-Gruppe gewandt, die ebenfalls eine genossenschaftliche Versicherung und eine langjährige Genossenschafterin und Partnerin von Epona ist. Die Synergien, die zwischen den beiden Parteien geschaffen werden, werden sofort umgesetzt, um das Weiterbestehen von Epona zu sichern. Die Gruppe Vaudoise hat somit zugestimmt, der Genossenschaft ihre finanzielle Unterstützung anzubieten, damit Epona wieder zu einem rentablen Wachstum findet. Durch diese neu entstandene Situation hat auch AXA beschlossen, dass die neue Lösung mit einer starken regionalen Verankerung für die Zukunft von Epona vorteilhafter ist, und hat ihr Angebot zurückgezogen. Die Vaudoise-Gruppe und Epona freuen sich somit, ihre Partnerschaft in Zukunft noch stärker auszubauen. Die Schweizer Marktführerin für Tierversicherungen kann so auf die Unterstützung einer finanzstarken und erfahrenen Gruppe zählen, um ihr Weiterbestehen zu sichern.