Avania erwirbt IMARC, globales CRO für medizinische Geräte

Avania, ein weltweit führendes CRO (Auftragsforschungsunternehmen) für Medizintechnik, gab heute die Übernahme von IMARC bekannt, einem hoch angesehenen CRO für Medizinprodukte mit Hauptsitz in Strongsville, Ohio, das Dienstleistungen in den gesamten Vereinigten Staaten anbietet. IMARC bietet seinen Kunden mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in klinischer Forschungsaufsicht, einschließlich Überwachung, Auditierung, Sicherheit, Datenmanagement und Schulung.

„Wir bei Avania konzentrieren uns auf den Aufbau eines hochwertigen, auf Medizintechnik spezialisierten Full-Service-CRO mit globaler Reichweite“, sagte Sapna Hornyak, CEO von Avania. „Wir freuen uns sehr, das IMARC-Team begrüßen zu dürfen, mit dem wir schon seit einiger Zeit zusammenarbeiten dürfen. Sie bringen ein großes Engagement für den Kundenservice und Ergebnisse mit und ermöglichen es uns, unseren Kunden in den USA zusätzliche Tiefe und Stärke zu bieten und unsere bestehenden globalen Aktivitäten perfekt zu ergänzen.“