Kao gibt Fortschritte bei der Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele bekannt und veröffentlicht Zwischenbericht zu seiner ESG-Strategie "Kirei Lifestyle Plan"

Kao’s ESG Strategy Kirei Lifestyle Plan (Graphic: Business Wire)

In den letzten 130 Jahren hat Kao daran gearbeitet, Verbrauchern zu helfen, einen nachhaltigen Lebensstil zu führen. So hat Kao im Jahr 2018 mit "Our Philosophy and Action on Plastic Packaging" seinen Lösungsansatz für das Verpackungsproblem dargelegt. Im April 2019 hat Kao mit dem "Kirei Lifestyle Plan" eine ESG-Strategie veröffentlicht, die 19 Maßnahmen für eine nachhaltigere Lebensweise umfasst. Das japanische Wort „Kirei" steht gleichermaßen für Sauberkeit und Schönheit. Dabei geht es Kao nicht nur um die äußere Schönheit, sondern auch um die entsprechende Haltung, um das Leben nicht nur für sich selbst, sondern für alle Menschen auf dieser Erde nachhaltig zu verbessern. Im September kündigte Kao seine Initiativen "Innovation in Reduction" und "Innovation in Recycling" an, um die Kreislaufwirtschaft für Verpackungen zu fördern. In Zusammenarbeit mit lokalen und nationalen Regierungen, Unternehmen, Universitäten sowie vielen Experten setzt Kao Initiativen im Sinne des Kirei Lifestyle Plans um. Darüber hinaus definiert die Kao-Gruppe in ihren Unternehmenszielen, dem K25 Plan, die Vision von "Nachhaltigkeit als einzigem Weg". Indem sie zu einer nachhaltigen Welt beiträgt und ihre Geschäftsbereiche durch proaktives Engagement in ESG-Aktivitäten sowie Investitionen ausbaut, möchte die Kao Gruppe in Zukunft einen unverzichtbaren Beitrag für die Gesellschaft leisten.

Eines der zentralen mittel- bis langfristigen Ziele der "Responsibly Sourced Raw Materials"-Initiative von Kao ist der Einsatz von 100 Prozent zertifiziertem, nachhaltigem Palmöl für Endverbraucherprodukte und industrielle Zwecke bis 2025. Darüber hinaus hat Kao angekündigt, die Rückverfolgbarkeit für Palmöl-Kleinbauern bis 2025 umzusetzen. Dieses neue Ziel spiegelt die kontinuierliche Förderung von Aktivitäten zur nachhaltigen Rohstoffbeschaffung durch Kao wider.