Astrid Teckentrup übernimmt die Verantwortung für das Geschäft von Procter & Gamble in Deutschland, Österreich und der Schweiz (FOTO)

Schwalbach (ots) - - Erfolgreiche Amtszeit von Franz-Olaf Kallerhoff endet zum1. Juli 2021An der Spitze des operativen Geschäfts von Procter & Gamble (P&G) inDeutschland, Österreich und der Schweiz kommt es zu einem Wechsel: Ab dem 1.Juli 2021 übernimmt Astrid Teckentrup (54) die Gesamtverantwortung für dasoperative Geschäft des globalen Konsumgüterunternehmens in der DACH-Region. IhrVorgänger Franz-Olaf Kallerhoff (58) geht nach 33 Jahren im Unternehmen und nachsechseinhalb Jahren an der Spitze der DACH-Region zum 30. November in denRuhestand und wird sich anderen Aufgaben außerhalb des Unternehmens zuwenden.P&G besetzt die Position an der Spitze der DACH-Region, einem der größten undwichtigsten Märkte für P&G weltweit, durch eine ausgewiesene Vertriebs- undTransformationsexpertin aus den eigenen Reihen.Astrid Teckentrup ist seit 2015 als Senior Vice President Sales für dieGeschäftsbeziehungen mit den Handelspartnern in Deutschland, Österreich und derSchweiz zuständig. Sie trägt Verantwortung für das lokale Geschäft und für dieregionalen und teilweise globalen Aktivitäten deutscher Handelsunternehmen.Zudem ist sie auf globaler Ebene für einen weltweiten Großkunden verantwortlich.

Ihre Karriere bei P&G startete Astrid Teckentrup im Jahr 1991 nach ihrem Studiuman der EBS Business School mit Stationen in London und Paris. Im Laufe ihrerKarriere war Teckentrup in führenden Positionen bei P&G tätig, u.a. in denBereichen Entwicklung globaler Großkunden, Geschäftsbereichsleitung Beauty undGrooming und Integration akquirierter Unternehmen.Persönlich liegt Teckentrup die aktive Förderung junger Talente und ihreWeiterentwicklung sehr am Herzen. Sie übernimmt regelmäßig Trainings und stehtjungen Führungskräften als Mentorin zur Seite. Darüber hinaus setzt sie sich fürdie Gleichstellung von Frauen in Gesellschaft und Unternehmen ein, unter anderemim LEAD Network Europe sowie im Markenverband.Loic Tassel, President Europe, Procter & Gamble fügt an: "Mit Astrid Teckentrupübernimmt eine international erfahrene und hoch anerkannte Kennerin des Handelsdie Verantwortung für einen der wichtigsten Märkte von P&G. Von ihremtiefgehenden Verständnis der Transformationsprozesse wird P&G auf demeingeschlagenen Weg in eine erfolgreiche Zukunft profitieren. Gleichzeitigdanken wir Franz-Olaf Kallerhoff für seinen überaus erfolgreichen Einsatz fürunser Unternehmen. Unter seiner Führung hat sich P&G in der DACH-Region in einemäußerst anspruchsvollen Umfeld hervorragend weiterentwickelt. Wir bedanken unsfür seine in jeder Hinsicht herausragende Leistung und wünschen ihm alles Gutefür den neuen Lebensabschnitt. Franz-Olaf Kallerhoff verlässt das Unternehmen intief empfundener Freundschaft."