Unternehmen in Deutschland setzen mit Blick auf Netzwerkagilität und Flexibilität auf SDN-Technologien

Der Studie „ISG Provider Lens Network – Software Defined Solutions and Services Report Germany 2021“ zufolge setzen Unternehmen in Deutschland auf die Hilfe von SDN-Anbietern, um ihre Netzwerke nach der COVID-19-Pandemie zu modernisieren. Ziel ist eine bessere Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern, die an unterschiedlichen Standorten arbeiten, und eine erhöhte Kundenbindung, um so letztlich die Umsätze zu erhöhen.

Unternehmen in Deutschland setzen auf Software Defined Networking-(SDN-)Technologien, um die Agilität und Flexibilität ihrer Unternehmensnetzwerke zu verbessern und so die Mitarbeiter- und Kundenzufriedenheit zu erhöhen. Dies meldet eine heute veröffentlichte neue Studie der Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), ein führendes, globales Marktforschungs- und Beratungs­unternehmen im Technologie-Segment.

„Deutsche Unternehmen wünschen sich flexiblere und agilere Netzwerke, um die Anforderungen ihrer immer mobileren Mitarbeiter und Kunden erfüllen zu können“, sagt Andrea Spiegelhoff, Partner, ISG EMEA, Deutschland. „Anbieter von auf SDN basierenden Technologien können Unternehmen beim Erreichen dieser Ziele helfen, während sie gleichzeitig Netzwerke aufbauen, die besser für Technologien wie Cloud oder künstliche Intelligenz geeignet sind.“

Der Studie zufolge setzen viele deutsche Unternehmen den Fokus auf die Verlagerung ihres IT- und Netzwerkbetriebs in die Cloud, da SDN hier die Komplexität und das Risiko dieser Trends abmildern kann. SDN-Technologien förderten überdies eine größere Mobilität und den Einsatz intelligenter Edge-Technologien. Zudem erleichterten sie die Bereitstellung von künstlicher Intelligenz, des Internets der Dinge sowie von Automatisierungs- und Kollaborations-Tools, so die Studie weiter.

Deutsche Unternehmen wünschten sich zudem ein flexibles Netzwerk, mit dem sie Anwendungen und Netzwerkressourcen rasch hinzufügen können, um den Anforderungen seitens des Business und der Anwender gerecht zu werden. So seien Unternehmen mithilfe von SDN-Technologien beispielsweise in der Lage, schnell auf Kundenanfragen zu reagieren und neue Services anzubieten. Dies sei während der COVID-19-Pandemie besonders wichtig gewesen, da die Kunden verstärkt digitale Kanäle in Anspruch genommen hätten, so die Studie.