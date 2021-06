Kinderhilfswerk will Verschärfungen beim Lieferkettengesetz

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - Das Kinderhilfswerk terre des hommes fordert Verschärfungen beim Lieferkettengesetz des Bundes. "Es ist ein guter Anfang, aber es geht uns noch nicht weit genug", sagte Vorstandssprecherin Birte Kötter am Donnerstag bei der Vorstellung des Jahresberichts in Osnabrück. Die gesamte Produktionskette etwa eines T-Shirts müsse von Beginn an überprüft werden.

terre des hommes kenne die Einwände gegen das Gesetz gerade aus der mittelständischen Wirtschaft, sagte Kötter. "Aber vielleicht hilft es, das Thema einmal vom anderen Ende aus zu betrachten." Kötter berichtete von einem Besuch in einer indischen Textilfabrik, in der junge Mädchen unter riesigem Lärm und untragbaren Bedingungen arbeiten müssten. "Das kann eigentlich keiner wollen", sagte Kötter.